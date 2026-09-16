Argentina llega a los octavos de final tras finalizar segunda en el Grupo A con seis puntos. El equipo de Christian Meloni debutó con una derrota 3-0 ante Polonia, pero se recuperó con un contundente 8-0 frente a Benín, la goleada más amplia de la Selección en la historia de los Mundiales Sub-20, y cerró la fase de grupos con un triunfo 3-2 ante México que le permitió avanzar por segunda edición consecutiva.

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En la próxima instancia, Argentina se medirá con Corea del Sur, que también terminó segunda en su zona con cuatro puntos.

El seleccionado nacional buscará superar por primera vez los octavos de final y meterse entre las ocho mejores del mundo. El antecedente más reciente entre ambos se dio en Colombia 2024, cuando las dos selecciones quedaron eliminadas en esta instancia. El encuentro se disputará desde las 10 y será transmitido por TV Pública y DSPORTS, con la española Marta Huerta como árbitra.

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