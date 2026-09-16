El Xeneize consiguió su clasificación tras empatar 1-1 ante São Paulo en el Morumbis y avanzar con un global de 2-1, luego del triunfo conseguido en La Bombonera. De esta manera, volverá a disputar una semifinal de la Sudamericana por primera vez desde 2014.

Ads

La serie comenzará en La Bombonera y se definirá en Río de Janeiro. La ida está prevista para el 13 o 14 de octubre, mientras que la revancha será el 20 o 21 de octubre, a la espera de la confirmación oficial de días y horarios.

Uno de los detalles que marcará la serie será el escenario de la revancha. Vasco no podrá utilizar São Januário, que tiene una capacidad inferior al mínimo de 30.000 espectadores establecido para las semifinales, por lo que deberá trasladar el partido a otro estadio. El club brasileño analiza alternativas, entre ellas el Maracaná.

Será un nuevo cruce entre argentinos y brasileños por un lugar en la final. El ganador enfrentará al vencedor de la otra semifinal, que saldrá de los cruces entre Atlético Mineiro, Santos, Montevideo City Torque y Cienciano.

Ads

Ads