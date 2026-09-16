Benín será el último rival de Lionel Messi con la Selección Argentina. El combinado africano, conocido como “Los Guepardos”, llegará al país para disputar el encuentro del 6 de octubre en el Monumental, en una jornada que estará marcada por la despedida del capitán argentino.

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Ubicado en África Occidental, Benín nunca logró clasificarse a un Mundial. Su mejor actuación en la Copa Africana de Naciones fue en 2019, cuando alcanzó los cuartos de final. Además, estuvo cerca de conseguir su boleto a la Copa del Mundo 2026, pero perdió 4-0 ante Nigeria en la última fecha de las Eliminatorias africanas y quedó eliminado.

Actualmente, el seleccionado ocupa el puesto 93 del ranking FIFA y es dirigido por el alemán Gernot Rohr, quien anteriormente estuvo al frente de Nigeria en el Mundial de Rusia 2018. Entre sus principales futbolistas aparecen Junior Olaitan, mediocampista del Besiktas, además de Aiyegun Tosin y Steve Mounié, con experiencia en el fútbol europeo.

Antes de viajar a Argentina, Benín disputará dos encuentros: el 25 de septiembre ante Burkina Faso y el 29 frente a Mauritania. Luego llegará el gran desafío ante la Selección Argentina, en un partido que quedará marcado por la despedida de Messi después de más de dos décadas representando al conjunto nacional.

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