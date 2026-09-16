Argentina venció en vóley a Colombia por 3 a 1, con parciales de 25-21, 25-18, 22-25 y 25-23, por la segunda fecha de los juegos sudamericanos. El máximo anotador de la tarde fue Pablo Kukartsev con 19 puntos.

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Después de un inicio parejo, la Selección sacó ventaja de 13-9 con mayor efectividad en ataque y con Kukartsev como el más destacado. Colombia continuó más irregular en su juego y Argentina sostuvo la diferencia en el cierre por 22-18 . Finalmente, un ataque de Palonsky selló el 25-21 inicial.

El segundo capítulo comenzó igual que el anterior, pero en un pasaje con más volumen de juego y efectividad, los dirigidos por Horacio Dileo se despegaron 12-6. Bien en la rotación, Argentina siguió arriba 23-13 y aunque Colombia se arrimó 17-23, finalmente Palonsky lo definió para ganar el set 25-18.

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El comienzo del tercer set ambos equipos llegaron igualados a 10 puntos. Allí, Argentina logró despegarse por 3 puntos y todo parecía encaminarse hacia una nueva victoria. Pero Colombia mejoró su efectividad y tras una gran actuación de Amarato, lograron liquidar el set 25-22 a favor de los cafeteros.

Para el cuarto capítulo, Armoa quedó como titular y el arranque otra vez resultó muy parejo (10-10). Más tarde, Colombia brilló en defensa y la selección argentina pudo responder en bloqueo para el 13-14. Luego, Argentina peleó contra su irregularidad y contra el gran nivel de Amaranto. Llegó a estar abajo en el marcador 19-16, pero reaccionó justo a tiempo. Lo igualó en 21, y finalmente, Vicentín le dio la victoria por 25-23.

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Argentina: De Cecco (2), Kukartsev (19), Ramos (4), Zerba (6), Palonsky (8), Vicentín (15), Massimino (L). Ingresaron: Díaz, Gómez (5), Sánchez, Armoa (3), Loser (2), Gallego.

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El próximo encuentro será mañana frente a la selección de Chile a las 14. El mismo, será transmitido por Fox Sports.

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