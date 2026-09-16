Argentina comenzó con una victoria su camino en el Sudamericano de vóley que se disputa en Río de Janeiro. El seleccionado nacional se impuso ante Venezuela en cuatro sets y sumó sus primeros puntos en el certamen, que es clasificatorio para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

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El conjunto argentino dominó con claridad los dos primeros parciales, pero Venezuela reaccionó en el tercero y consiguió descontar. Sin embargo, Argentina recuperó rápidamente el control del partido en el cuarto set y lo cerró con autoridad por 25-13. Pablo Kukartsev fue el máximo anotador del equipo nacional con 16 puntos.

El seleccionado volverá a presentarse este miércoles desde las 14 ante Colombia, nuevamente en el Maracanãzinho. Luego enfrentará a Chile, Bolivia y Brasil, en un torneo que también funciona como clasificatorio para el Mundial 2027.

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