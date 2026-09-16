La Selección Argentina perdió 1-0 ante Corea del Sur en el Arena Sosnowiec y quedó eliminada en los octavos de final del Mundial Sub-20 femenino de Polonia. Beom Yeju marcó el único gol del encuentro, a los 33 minutos del primer tiempo.

Ads

Pese a la derrota, el equipo dirigido por Christian Meloni cerró una histórica participación, ya que alcanzó por primera vez los octavos de final de un Mundial Sub-20 y superó la actuación lograda en Colombia 2024.

Argentina había avanzado de la fase de grupos con dos triunfos y una derrota. Ante Corea del Sur tuvo varias oportunidades para llegar al empate, pero los palos y la actuación de la arquera rival evitaron que pudiera convertir.

La eliminación no opaca el crecimiento del fútbol femenino argentino. El equipo contó con varias jugadoras que incluso disputarán el próximo Mundial Sub-17 y volvió a demostrar el crecimiento de la disciplina.

Además, por primera vez, las selecciones argentinas Sub-17, Sub-20 y Mayor lograron clasificarse a un Mundial al mismo tiempo, otro hecho histórico para el fútbol femenino nacional.

Ads

❌🇦🇷 ARGENTINA QUEDÓ ELIMINADA DEL MUNDIAL SUB-20 FEMENINO.



Perdió 1-0 vs Corea del Sur en 8VOS. ⚠️ pic.twitter.com/wDoUjyrjiR — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) September 16, 2026

Ads