Inter Miami buscará sumar un nuevo título con Lionel Messi cuando se mida este miércoles ante Cruz Azul por la final de la Campeones Cup. El encuentro comenzará a las 21 de Argentina y enfrentará al campeón de la MLS de la temporada anterior con el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX.

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La definición será a partido único y tendrá a Messi y Rodrigo De Paul como titulares en el conjunto estadounidense. Además, será el primer partido de Kily González al frente de Inter Miami. La competencia se disputa desde 2018 y reúne a los campeones de las dos principales ligas de Norteamérica.

En la previa, Luis Suárez habló sobre las constantes críticas que reciben en redes sociales y apuntó contra las exigencias que rodean al equipo. “La crítica siempre existirá”, sostuvo el delantero uruguayo, quien también cuestionó las distintas lecturas que aparecen tanto en las derrotas como en los triunfos del equipo.

El partido podrá verse desde las 21 por Apple TV y Messi tendrá una nueva oportunidad de levantar un trofeo con Inter Miami.

"LAS REDES SOCIALES HOY EN DÍA HACEN MUCHO DAÑO..."



Luis Suárez se expresó en la previa del Inter Miami vs. Cruz Azul por la Campeones Cup y profundizó en las críticas. pic.twitter.com/Thpar7pbpW — TyC Sports (@TyCSports) September 16, 2026

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