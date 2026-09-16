Las entradas para el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina se pondrían a la venta a fin de mes. El encuentro será el 6 de octubre frente a Benín, en el estadio Monumental, en lo que está previsto como la despedida oficial del capitán argentino.

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Los tickets estarían disponibles entre siete y diez días antes del partido. Sin embargo, esta fecha todavía es estimativa y, hasta el momento, representa la única confirmación extraoficial vinculada con la venta por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La plataforma que se utilizaría para comprar las entradas sería Deportick, sitio que habitualmente se encarga de la venta de localidades para los partidos de la Selección argentina en el país. Todavía no se conocen los precios que tendrán las entradas para el encuentro ante Benín. Como referencia, en anteriores partidos de la Selección, la AFA vendió localidades con valores que fueron desde los $90.000 hasta los $480.000.

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Para quienes quieran comprar una entrada, será necesario contar con un usuario registrado en Deportick. Para crear la cuenta se deben completar los datos personales, entre ellos el DNI, nombre completo y correo electrónico. Una vez realizado el registro, será necesario validar la cuenta y comprobar que funcione correctamente el día anterior a la venta, esto permitirá evitar inconvenientes cuando se habilite .

Cuando comience la venta, los interesados deberán ingresar a Deportick unos minutos antes para acceder a la fila virtual y esperar su turno para realizar la compra. De esta manera, los hinchas que quieran estar presentes en el Monumental para acompañar a Messi en su último partido con la Selección deberán esperar hasta fines de septiembre para conocer la fecha definitiva de venta y acceder a las entradas.

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