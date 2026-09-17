Peñarol se impuso ante Quilmes por 95-64 en el Polideportivo Islas Malvinas y se quedó con el clásico amistoso de Mar del Plata correspondiente a 2026.

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El conjunto “Milrayitas” marcó diferencias a lo largo del encuentro y terminó sellando una amplia victoria frente a su clásico rival.

Sebastián Vega fue la figura del partido, destacándose en el triunfo de Peñarol. De esta manera, Peñarol estiró el historial a 94 victorias sobre su clásico rival sobre 138 partidos disputados entre oficiales y amistosos.

El elenco dirigido por Ramella sacó una diferencia de 13 puntos al cierre del primer cuarto (29-16) y amplió la ventaja al descanso, cuando se fue al vestuario arriba 58-29.

La superioridad se mantuvo durante la segunda mitad. Peñarol llegó al último cuarto con una diferencia de 28 puntos (74-46) y terminó cerrando el partido con una ventaja de 31 unidades.

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Santiago Vega, con 18 puntos, fue el máximo anotador del ganador, seguido por Federico Giorgetti, con 14, mientras que Nahuel Chiaraviglio aportó 11 y Luca Guerra 10. En Quilmes, Matías Alonso terminó como goleador con 13 puntos.

Los parciales fueron 29-16, 58-29 y 74-46. El partido se disputó en el Polideportivo Islas Malvinas y tuvo como árbitros a Oscar Britez, Guillermo Di Lernia y Nahuel Casalot.

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