Lionel Messi volvió a levantar un trofeo. El capitán del Inter Miami fue protagonista en la victoria ante Cruz Azul en la final de la Campeones Cup y alcanzó el título número 49 de su carrera.

Ads

El argentino marcó de cabeza y también dio una asistencia para Casemiro, en una actuación decisiva para que el conjunto del Kily González se consagrara campeón.

Cruz Azul, que tuvo a los argentinos José Paradela, Agustín Palavecino, Carlos Rotondi y Nicolás Ibáñez, apenas generó peligro con un cabezazo de Gabriel Fernández que dio en el palo, pese a los numerosos centros que lanzó al área.

Con esta consagración, Messi alcanzó su cuarto título con Inter Miami, que se suma a la Leagues Cup 2023, la Supporters' Shield 2024 y la MLS 2025.

Además, el equipo estadounidense rompió una tendencia en la competencia: los conjuntos de la Liga MX habían ganado cuatro de las siete ediciones anteriores, mientras que el último equipo de Estados Unidos en consagrarse había sido New York City en 2022.

Ads

Desde su llegada al Inter Miami, Messi acumula cinco títulos, además de 100 goles y 55 asistencias en 114 partidos, según los datos difundidos tras la consagración.

🇦🇷⚽️ ¡¡EL CABEZAZO DE LIONEL MESSI PARA EL 1-0 DE INTER MIAMI ANTE CRUZ AZUL EN LA CAMPEONES CUP!! pic.twitter.com/jnZargUtoj — dataref (@dataref_ar) September 17, 2026

Ads