Nicolás Varrone confirmó que no continuará compitiendo en la Fórmula 2. El argentino comunicó a través de sus redes sociales que dejará la escudería Van Amersfoort Racing y no será parte de las tres fechas restantes del campeonato.

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“No fue una decisión fácil, pero creemos que es el camino correcto para seguir adelante y pensar en lo que viene para mi carrera”, escribió el piloto.

“Espero poder contarles muy pronto sobre mi futuro”, agregó, dejando abierta la posibilidad de anunciar próximamente cuál será su próximo paso en el automovilismo.

Varrone había llegado a la Fórmula 2 en 2026 para disputar su primera temporada completa en la antesala de la Fórmula 1. Para asumir este desafío, había dejado en segundo plano su trayectoria en el automovilismo de resistencia, donde se había consolidado como piloto oficial de Chevrolet y había competido en 2025 con un hypercar de Porsche.

Su salida de Van Amersfoort Racing marca el cierre anticipado de esta etapa, mientras el argentino analiza nuevas oportunidades para continuar su carrera deportiva.

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