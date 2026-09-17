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Argentina Sub 19 debutó con derrota ante Paraguay en los Juegos Suramericanos
La Selección Argentina Sub 19 comenzó su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 con una derrota por 2-1 ante Paraguay, por la primera fecha del Grupo B, en el estadio Marcelo Bielsa de Newell’s.
El equipo dirigido por Diego Placente se puso en ventaja gracias a Franco Domínguez Ávila, delantero de Estudiantes, quien marcó el primer gol de la Albiceleste en el certamen.
Sin embargo, Paraguay reaccionó en el segundo tiempo y logró dar vuelta el encuentro con los goles de Junior Gamarra y Pedro Zarza.
Argentina comparte el Grupo B con Paraguay, Uruguay y Venezuela. Los dos primeros de la zona avanzarán a las semifinales, donde buscarán quedarse con una medalla.
El próximo compromiso de la Selección será este sábado a las 15, frente a Uruguay, por la segunda fecha del grupo.