El equipo dirigido por Diego Placente se puso en ventaja gracias a Franco Domínguez Ávila, delantero de Estudiantes, quien marcó el primer gol de la Albiceleste en el certamen.

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Sin embargo, Paraguay reaccionó en el segundo tiempo y logró dar vuelta el encuentro con los goles de Junior Gamarra y Pedro Zarza.

Argentina comparte el Grupo B con Paraguay, Uruguay y Venezuela. Los dos primeros de la zona avanzarán a las semifinales, donde buscarán quedarse con una medalla.

El próximo compromiso de la Selección será este sábado a las 15, frente a Uruguay, por la segunda fecha del grupo.

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