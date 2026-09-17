Tiago Muñoz consiguió la medalla de bronce para Argentina en el triatlón masculino de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El marplatense completó la prueba en 54 minutos y 57 segundos y se subió al tercer escalón del podio.

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La competencia estuvo compuesta por 750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y 5 kilómetros de carrera. Muñoz tuvo su mejor rendimiento en el tramo de running, que completó en 14:43.

El argentino quedó a 27 segundos del chileno Andree Buc, ganador de la prueba, mientras que su compatriota Mateo Mendoza obtuvo la medalla de plata. Tadeo Baruffato finalizó 13° y Bautista Arbizu terminó 16°.

La conquista de Muñoz significó además el regreso de Argentina al podio masculino de triatlón en los Juegos Suramericanos después de 12 años.

Con esta medalla, la delegación argentina acumula 88 preseas en Santa Fe 2026: 29 de oro, 23 de plata y 36 de bronce.

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