Leonardo Ponzio fue oficializado como entrenador de River Plate y continuará en el cargo, al menos, hasta agosto de 2027. La confirmación se produjo durante la reunión de Comisión Directiva, donde el presidente Stefano Di Carlo informó que el exjugador firmó contrato por un año.

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Según explicó Di Carlo, el club no contempla la figura de un interinato.“Por reglamento de AFA, un interino no puede dirigir más de dos partidos y ningún entrenador puede tener contrato menor a un año”, señaló el presidente.

Ponzio llega a este nuevo desafío tras conseguir tres victorias consecutivas y ya prepara al equipo para el próximo compromiso ante Huracán, que será este sábado desde las 19:00 en el Estadio Monumental.

El Globo viene de vencer 2-1 a Racing en el Cilindro de Avellaneda. El último enfrentamiento entre ambos equipos fue por la fecha 10 del Apertura, en el Tomás Adolfo Ducó, donde River se quedó con los tres puntos en el debut de Eduardo Coudet en el banco de suplentes.

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