En medio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, Capi se convirtió en mucho más que la mascota oficial. El carpincho, inspirado en la fauna de los humedales del Paraná, despertó un verdadero furor entre el público y su peluche se agotó rápidamente, al punto de que fue necesario realizar reposiciones de urgencia en Rosario.

Ads

El merchandising oficial también incluye remeras, mochilas, termos, botellas, stickers, pines y llaveros. Los peluches se ofrecen en dos tamaños, con valores de $10.000 y $25.000, y se transformaron en uno de los recuerdos más codiciados de la competencia.

La organización presenta a Capi como un “hincha del deporte suramericano”: acompaña a las delegaciones, sigue a sus ídolos y alienta sin importar los colores. Además, la venta de estos productos tiene un fin solidario, ya que la recaudación será destinada a Cáritas, la Federación de Veteranos de Guerra de la provincia de Santa Fe y Cilsa.

Ads

Ads