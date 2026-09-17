La Selección Argentina podría cambiar de escenario para uno de sus próximos amistosos. La AFA evalúa que el partido ante Burkina Faso, previsto para el 3 de octubre, se dispute en la Bombonera.

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De confirmarse la modificación, el equipo de Lionel Scaloni regresaría a la cancha de Boca Juniors, donde ya disputó dos partidos en marzo de 2026. Ambos encuentros fueron con victoria (2-1 a Mauritania y goleó 5-0 a Zambia). El encuentro frente a Burkina Faso será el segundo de la fecha FIFA, en la antesala de la despedida de Lionel Messi con la camiseta nacional.

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Desde la AFA llamaron al club presidido por Juan Román Riquelme para conocer cómo es el estado real del campo de juego y, en caso de recibir una respuesta positiva, buscarán terminar de decidir el cambio. De momento, el partido se mantiene programado en River.

Las sanciones de la FIFA y las restricciones para los próximos partidos

Argentina deberá afrontar estos encuentros bajo sanción de la FIFA por incidentes ocurridos durante la Copa del Mundo. El primer partido tendrá un 50% de aforo permitido, mientras que para el segundo la pena aún está en suspenso.

Además, varios jugadores y miembros del cuerpo técnico descontarán en esos partidos las sanciones recibidas tras el Mundial: Leandro Paredes (10 fechas), Nahuel Molina (7), Roberto Ayala (3) y Thiago Almada (1).

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La FIFA considerará estos amistosos como Clase A, Esto permitirá a los sancionados empezar a descontar partidos de castigo o incluso cumplirlos en su totalidad, como en los casos de Almada y Ayala.

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