Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 transitan su sexto día de actividad y Rosario será escenario de una variada agenda deportiva, con competencias desde la mañana hasta la noche. Las disciplinas que tendrán acción incluyen golf, fútbol, esgrima, vóleibol, natación artística, judo, ecuestre, gimnasia rítmica, pentatlón moderno y rugby 7.

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Entre los eventos destacados se encuentra el debut de Los Pumas 7’s, que se presentarán en el Hipódromo Óvalo. El seleccionado argentino masculino enfrentará a Paraguay desde las 16:45 y a Perú a partir de las 19:30. Por su parte, el equipo femenino se medirá con Perú a las 14:00 y con Chile desde las 16:45.

La agenda completa en Rosario

Golf: de 9:00 a 14:00, cuarta ronda en el Rosario Golf Club.

de 9:00 a 14:00, cuarta ronda en el Rosario Golf Club. Fútbol masculino: Colombia vs. Panamá, a las 10:00; Chile vs. Perú, a las 15:00, en el Coloso Marcelo Bielsa.

Colombia vs. Panamá, a las 10:00; Chile vs. Perú, a las 15:00, en el Coloso Marcelo Bielsa. Fútbol femenino: Venezuela vs. Chile, a las 10:00; Uruguay vs. Paraguay, a las 15:00, en el Museo del Deporte / Asociación Rosarina.

Venezuela vs. Chile, a las 10:00; Uruguay vs. Paraguay, a las 15:00, en el Museo del Deporte / Asociación Rosarina. Esgrima: competencia desde las 10:00 en el Club Provincial.

competencia desde las 10:00 en el Club Provincial. Vóleibol femenino: Chile vs. Colombia, a las 10:00; Venezuela vs. Paraguay, a las 15:00, en el Estadio Cubierto Claudio Newell.

Chile vs. Colombia, a las 10:00; Venezuela vs. Paraguay, a las 15:00, en el Estadio Cubierto Claudio Newell. Natación artística: solo libre masculino y femenino, a las 10:00; dúo técnico, de 12:00 a 13:00; y equipo técnico, de 18:30 a 19:00, en el Museo / Centro Acuático.

solo libre masculino y femenino, a las 10:00; dúo técnico, de 12:00 a 13:00; y equipo técnico, de 18:30 a 19:00, en el Museo / Centro Acuático. Judo: modalidad Shiai, de 10:00 a 14:00; y Shiai y Kata, de 17:30 a 19:00, en Invencible Rosario.

modalidad Shiai, de 10:00 a 14:00; y Shiai y Kata, de 17:30 a 19:00, en Invencible Rosario. Ecuestre: concurso a las 11:00 en el Jockey Club de Rosario.

concurso a las 11:00 en el Jockey Club de Rosario. Gimnasia rítmica: cualificaciones individuales y de conjuntos, de 13:00 a 15:30 y de 17:00 a 18:00, en Invencible Arena.

cualificaciones individuales y de conjuntos, de 13:00 a 15:30 y de 17:00 a 18:00, en Invencible Arena. Pentatlón moderno: relevo mixto a las 11:40 en el Estadio Municipal Jorge Newbery.

Rugby 7: el gran estreno del viernes

El rugby masculino y femenino tendrá su primera jornada en el Hipódromo Óvalo. En la rama masculina, Argentina debutará ante Paraguay a las 16:45 y volverá a jugar a las 19:30 frente a Perú. En el torneo femenino, el seleccionado argentino se medirá con Perú a las 14:00 y con Chile a las 16:45.

La programación se extenderá hasta la noche y será uno de los principales puntos de atención de una jornada que reunirá a distintas disciplinas y delegaciones en los escenarios deportivos de Rosario.

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