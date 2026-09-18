Zinédine Zidane comenzó a marcar su impronta al frente de la selección de Francia. Según informó RMC Sport, los periodistas no podrán estar presentes este lunes en el tradicional arribo de los futbolistas a Clairefontaine, una escena que en los últimos años se había convertido en un atractivo habitual para los medios y las redes sociales.

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La medida apunta a reducir la exposición del plantel desde el inicio de cada concentración y generar un entorno con mayor privacidad para los jugadores y el nuevo cuerpo técnico. Durante las últimas temporadas, la llegada a Clairefontaine había ganado protagonismo por los atuendos de los futbolistas, las fotografías y los videos que rápidamente se viralizaban.

Con esta decisión, Zidane comienza a establecer una nueva dinámica en los Bleus, con mayor control sobre los primeros días de trabajo y una menor exposición mediática del plantel.

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