Lamine Yamal habló sobre Lionel Messi y recordó la actuación del capitán argentino en el Mundial de Qatar 2022. Para el español, el nivel que mostró el rosarino durante el torneo superó incluso las expectativas que podía generar su trayectoria.

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“Aunque todo el mundo sabe que Messi es el mejor jugador de la historia, nadie esperaba un Mundial legendario en la manera que lo jugó, en todos los partidos, llevando a su equipo a la final”, expresó Yamal.

Por otra parte, el futbolista del Barcelona se refirió a la discusión por el Balón de Oro y cuestionó que la cantidad de goles o los títulos colectivos sean los principales criterios para definir al ganador.

“El Balón de Oro se le tiene que dar al mejor jugador del mundo y listo. No a un jugador que mete 80 goles”, sostuvo Yamal, en respuesta a las declaraciones de Harry Kane, quien había destacado sus 73 goles.

En ese sentido, diferenció los premios individuales de los logros colectivos y sostuvo que ganar la Champions League ya tiene su propio reconocimiento. “Cuando ganás la Champions League, te dan el trofeo, que es para el mejor equipo”, explicó.

Para cerrar, Yamal definió su particular manera de entender el premio: “El mejor jugador del mundo es aquel con el que vos, como comentarista, estás viendo el partido y lo disfrutás; es diferente a todos los demás”.

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Finalmente, Yamal habló de sus propias posibilidades y fue contundente al señalar quién considera que debería quedarse con el galardón: “Mbappé y yo somos los dos mejores del mundo, pero creo que este año el Balón de Oro me lo merecería yo”.

𝑹𝒆𝒈𝒂𝒕𝒆𝒂𝒏𝒅𝒐 a sus rivales en la carrera hacia el Balón de Oro.



🏅 Lamine Yamal y sus motivos para llevarse el galardón.



🖥️ La entrevista completa en #UniversoValdano ya está disponible 𝐆𝐑𝐀𝐓𝐈𝐒 registrándote con el correo en @movistarplus.#LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/dnn8p8IdAW — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) September 18, 2026

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