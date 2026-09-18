Argentina comenzará este sábado su serie ante Turquía por la Copa Davis, con el objetivo de conseguir un lugar en los Qualifiers de la edición 2027. La serie se disputará en el estadio Ruca Che de Neuquén, con capacidad para cerca de 3.000 espectadores y bajo techo.

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El primer día tendrá dos partidos de singles. Desde las 12, Francisco Cerúndolo enfrentará a Yanki Erel, mientras que a continuación Thiago Tirante se medirá con Mert Alkaya.

La actividad continuará el domingo desde las 11 con el partido de dobles entre Guido Andreozzi y Andrés Molteni frente a Mert Azkara y Tuncay Duran. En caso de ser necesario para definir la serie, luego se disputarán los dos singles restantes: Cerúndolo vs. Alkaya y Tirante vs. Erel.

La serie tendrá además un hecho histórico: será la primera vez que la Copa Davis se juegue en la Patagonia. Argentina y Turquía cuentan con un único antecedente, correspondiente a 1963.