Julieta Benedetti consiguió hoy la medalla de oro para Argentina en la prueba femenina de ciclismo de ruta de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, luego de imponerse en un ajustado sprint final en Rafaela. La mendocina completó los 108 kilómetros en 2 horas, 47 minutos y 47 segundos, con el mismo registro oficial que otras cinco ciclistas.

Ads

La definición fue prácticamente sobre la línea de llegada. Benedetti cruzó primera y quedó por delante de la colombiana Lina Hernández y la boliviana Elizabeth Vásquez, quienes completaron el podio. También registraron el mismo tiempo la brasileña Tamires Radatz, la argentina Maribel Aguirre y la chilena Catalina Soto. La clasificación se determinó por el orden en que cada corredora cruzó la meta, por lo que las diferencias fueron mínimas. En total, un grupo de 29 ciclistas llegó con apenas cinco segundos de diferencia, después de casi tres horas de competencia.

Puede interesarte

La carrera se disputó sobre un circuito de 12 kilómetros trazado en la Ruta Nacional 34, en la zona de Rafaela. Las competidoras debieron completar nueve vueltas para alcanzar los 108 kilómetros establecidos, con una velocidad promedio cercana a los 38,6 kilómetros por hora. El equipo argentino tuvo un papel importante durante la competencia para preparar la definición. Benedetti explicó después de la carrera que el grupo llevaba un mes concentrado en Rafaela y que había trabajado pensando en un posible sprint final.

Para Benedetti, de 22 años, la victoria tuvo además un significado especial por tratarse de una competencia disputada en Argentina. La ciclista mendocina contó que atravesó un año difícil y que sus padres realizaron un importante esfuerzo económico para que pudiera prepararse en España de cara a los Juegos. La medalla obtenida en Rafaela se suma a otros logros de la ciclista, en 2025 consiguió el oro en la prueba de ruta de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción y en julio de este año se consagró campeona de la Copa de España Femenina.

Además de Benedetti, otras cinco argentinas participaron de la prueba. Maribel Aguirre terminó quinta, mientras que Ludmila Mange fue 25ª, Valentina Luna 32ª y Abril Garzón y Sofía Martelli finalizaron en las posiciones 35ª y 36ª, respectivamente, Benedetti tendrá ahora otro desafío en los Juegos Suramericanos. Su próximo objetivo será la competencia por equipos, prevista para este domingo 20 de septiembre en el Velódromo de Rafaela.

Ads

Ads