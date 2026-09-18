Luego de ser campeón en Estados Unidos con Inter Miami con gol incluido ante el Cruz Azul de México, Lionel Messi sigue sorprendiendo pero esta vez fuera de la cancha. El astro rosarino envió un saludo a todos los deportistas que participan de los Juegos Suramericanos 2026 y lo hizo através de un video que difundió este jueves la organización del evento a través de sus redes sociales.

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La Pulga felicitó a quienes ya completaron sus competencias y obtuvieron medallas, y también aprovechó la oportunidad para desearles mucha suerte a los atletas que todavía tienen pruebas por delante.

“Quería mandarles un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Suramericanos. Sé que muchos ya compitieron. Felicitarlos a todos los que lo hicieron, los que ganaron medalla”, expresó Messi.

الأسطورة ليو ميسي:



"مرحبًا، أردت أن أرسل تحية كبيرة إلى جميع المشاركين في دورة الألعاب الجنوب أمريكية.



أعلم أن الكثيرين منكم خاضوا منافساتهم بالفعل، وأهنئ جميع من شاركوا، وخاصة من فازوا بميدالية.



وأتمنى كل التوفيق لجميع الذين لم يشاركوا بعد ويستعدون للمنافسة الآن.



وأتمنى… pic.twitter.com/huQQNpWiTZ — Messi World (@M10GOAT) September 17, 2026

Además, Leo dedicó unas palabras a quienes aún esperan su turno para competir: "Desearles mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron y lo están por hacer ahora. Desearles todo lo mejor, mandarles un abrazo grande y que estén bien”.

Fuente: Rosario Nuestro

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