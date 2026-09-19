La AFA confirmó los precios de las entradas para el partido que marcará la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. El encuentro será ante Benín el martes 6 de octubre en el estadio Monumental, con horario todavía por definir.

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Los tickets tendrán valores que irán desde los $90.000 hasta los $480.000, dependiendo de la ubicación. Para los menores de entre 3 y 10 años, el ingreso a la popular costará $29.000.

Las plateas Alta Sívori y Centenario tendrán un precio de $180.000; las Media Sívori y Centenario, y Alta San Martín y Belgrano, costarán $320.000. En tanto, las ubicaciones bajas San Martín y Belgrano saldrán $450.000 y las medias de esos sectores alcanzarán los $480.000.

La venta comenzará el martes 22 de septiembre a las 18 y se realizará exclusivamente a través de Deportick. Las personas con discapacidad también deberán gestionar previamente su ingreso mediante la plataforma.

Antes de la despedida de Messi, la Selección jugará frente a Bolivia el 30 de septiembre en Córdoba y recibirá a Burkina Faso el 3 de octubre en el Monumental.

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