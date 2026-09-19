La Selección argentina Sub 19 derrotó 1-0 a Uruguay este sábado en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, por la segunda fecha del Grupo B de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

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Luego de un primer tiempo sin goles, el equipo dirigido por Diego Placente consiguió romper el empate a los 27 minutos del complemento. Franco Domínguez apareció de cabeza tras un centro de Jainikoski y convirtió el único tanto del encuentro.

El partido contó además con una presencia especial en las tribunas. Lionel Scaloni estuvo en el estadio siguiendo de cerca a los juveniles, acompañado por Pablo Aimar, Walter Samuel, Roberto Ayala y otros integrantes del cuerpo técnico de la Selección Mayor.

Para Argentina, el resultado significó su primer triunfo en la competencia, después de haber caído 2-1 frente a Paraguay en el debut.

Con los tres puntos obtenidos ante Uruguay, la Albiceleste continúa en carrera por un lugar en las semifinales. Su próximo compromiso será frente a Venezuela, el lunes 21 de septiembre, nuevamente en el estadio Marcelo Bielsa.

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