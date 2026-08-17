El presidente y fundador de la Liga Nacional de Fútbol Sénior, Matías Rossi, destacó la respuesta de la ciudad. “La respuesta ha sido excelente”, señaló, y valoró el desarrollo de la ceremonia y el trabajo de la productora 3 Patas junto a la Liga Nacional.

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El torneo cuenta con 12 equipos en +35 y 8 en +43. Rossi explicó que participan jugadores de distintas generaciones, incluyendo exfutbolistas que tuvieron pasos por primeras divisiones regionales y profesionales.

“Hay jugadores que han pasado por el fútbol profesional y que están jugando este torneo”, destacó. Para el dirigente, la competencia combina el aspecto deportivo con una fuerte carga emocional.

También participó de la gala Alejandro Lalli, presidente de la Liga Sénior Fútbol Argentino (AFA Sénior). El dirigente destacó que la llegada del torneo a Mar del Plata fue el resultado de varios años de trabajo.

“Estamos muy contentos de poder concretar este evento. Hace mucho tiempo Matías viene trabajándolo y lograr que sea parte en esta ciudad tan hermosa como Mar del Plata para nosotros es un gran orgullo”, sostuvo Lalli.

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Uno de los objetivos del fútbol sénior es conectar a los equipos del interior con grandes clubes del país. Lalli destacó la participación de instituciones como River, Independiente, Racing, San Lorenzo y Argentinos Juniors.

En el marco de esta nueva etapa, Pablo Ledesma, productor de la productora Tres Patas, se sumó a trabajar junto a la Liga Nacional Sénior en la organización y el desarrollo de este importante evento. La propuesta apunta a darle una nueva dimensión a la competencia, entendiendo que el proyecto busca ir más allá de lo estrictamente futbolístico.

La iniciativa pretende generar un espacio de encuentro, experiencias y actividades que involucren a jugadores, familias, clubes y la comunidad, transformando al fútbol sénior en una propuesta integral.

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El Campeonato Provincial también otorga plazas para las próximas competencias. Los campeones de cada categoría clasifican a la Final Nacional, mientras que campeón y subcampeón acceden a la Copa Federal 2027. Además, el campeón de la Copa de Plata +35 clasifica a la Copa Argentina.