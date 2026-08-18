Boca tendrá este martes una nueva prueba internacional. Desde las 19, enfrentará a Recoleta en el estadio Defensores del Chaco, por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con la clasificación a cuartos como objetivo.

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El conjunto argentino llega a esta instancia después de haber eliminado a O'Higgins de Chile en una definición por penales que estuvo marcada por la tensión y la incertidumbre hasta el último remate.

En el torneo local, en cambio, el presente es menos alentador. Boca todavía no logró meterse entre los equipos que avanzan a los playoffs del Torneo Clausura, luego de las primeras cinco fechas disputadas.

Para el encuentro en Paraguay, Arruabarrena no podrá contar con Leandro Paredes. El capitán sufrió una lesión muscular y será una de las principales ausencias para un partido determinante.

Del otro lado estará Recoleta, uno de los equipos que sorprendió durante la fase de grupos. El conjunto paraguayo terminó primero en su zona, por delante de Santos y San Lorenzo, y ahora buscará hacer valer su localía para meterse entre los ocho mejores del torneo.

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Boca, por su parte, sabe que no tendrá margen para relajarse y buscará cerrar la serie para continuar con vida en la competencia continental.

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