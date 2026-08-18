Rodri dio este martes el último paso antes de convertirse oficialmente en jugador del Barcelona. El mediocampista español pasó con éxito la revisión médica en la Ciutat Esportiva Joan Gamper y luego se dirigió a las oficinas del club para completar la documentación correspondiente.

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El acuerdo contempla un contrato hasta junio de 2030 y, según lo previsto, la institución catalana realizará el anuncio oficial durante la jornada.

La incorporación representa un refuerzo de enorme peso para el equipo azulgrana. Rodri, ganador del Balón de Oro en 2024, llega además después de haber sido elegido como el mejor futbolista del Mundial conquistado por España.

Su llegada también le permitirá al Barcelona reunir a varios de los principales referentes de la selección española que se consagró campeona del mundo. En el plantel ya se encuentran nombres como Lamine Yamal, Pedri, Dani Olmo, Pau Cubarsí, Gavi y Eric García.

De esta manera, el conjunto catalán queda a horas de oficializar uno de los movimientos más importantes de su mercado de pases.

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