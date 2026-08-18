Peñarol puso primera y comenzó su preparación para la temporada 2026/27
El conjunto marplatense inició este lunes los trabajos de pretemporada bajo las órdenes de Leandro Ramella. El entrenador ya cuenta con buena parte del plantel profesional y sumó a varios juveniles a las primeras prácticas.
Peñarol comenzó este lunes su camino hacia una nueva temporada de la Liga Nacional. El plantel profesional se presentó para dar inicio a la pretemporada, con Leandro Ramella al frente del equipo y acompañado por todo su cuerpo técnico.
En esta primera jornada estuvieron presentes Luciano Guerra, Andrés Jaime, Selem Safar, Agustín Pérez Tapia, Sebastián Vega, Nicolás Chiaraviglio, Franco Giorgetti, Iván Basualdo e Ignacio Bednarek.
A ellos se sumaron varios jóvenes que tendrán participación durante la preparación: Gianluca Luca Rossi, Martín Chapero, Gonzalo Aman, Juan Cruz Locatelli, Joaquín Bulchi y Tomás Martínez Rosenfeld.
Ramella trabajará junto a sus asistentes Mariano Rodríguez, Tomás Sirochinsky y Juan Ignacio Barón. El equipo de trabajo también está integrado por los preparadores físicos Gustavo Cuello y Emilio Fazio, los kinesiólogos Luciano Gáspari y Santiago Hagen, y el médico Gustavo Fileni.
Con este primer entrenamiento, Peñarol puso en marcha oficialmente su preparación para una nueva campaña en la máxima categoría del básquet argentino.