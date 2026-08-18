La jornada de Copa Libertadores tendrá este martes a dos equipos argentinos que buscarán sellar su clasificación a los cuartos de final.

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Estudiantes enfrentará desde las 21.30 a Universidad Católica en el Estadio Claro Arena. Después del empate 1-1 en el encuentro de ida disputado en La Plata, el Pincha deberá conseguir un resultado favorable en Chile para continuar en carrera.

El conjunto platense llega con el ánimo renovado después de una actuación contundente en el ámbito local. El último fin de semana goleó 4-0 a Gimnasia en el clásico de La Plata, con goles de Eros Mancuso, Tiago Palacios, Tobio Burgos y Alexis Castro.

Más temprano, desde las 19, Independiente Rivadavia recibirá a Fluminense en el estadio Malvinas Argentinas. La serie también está abierta después del empate 0-0 registrado en Río de Janeiro.

La Lepra buscará aprovechar la localía para conseguir un triunfo que le permita avanzar de ronda. Maximiliano Salas, uno de los puntos destacados del equipo en el encuentro de ida, volverá a ser titular.

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El conjunto mendocino llega después de una derrota 2-0 ante Belgrano por el Torneo Clausura, partido que disputó con una formación alternativa. Pese a ese resultado, continúa en lo más alto de la tabla anual, con 41 puntos.

Fluminense, por su parte, tendrá un cambio en el banco de suplentes. Luis Zubeldía dejó de ser el entrenador luego del empate en Brasil y su lugar fue ocupado por Marcão, quien tuvo un debut positivo al vencer 3-2 a Palmeiras.

Con dos series todavía abiertas, Estudiantes e Independiente Rivadavia buscarán aprovechar la jornada para meterse entre los mejores ocho de la Libertadores.

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