El fútbol italiano será el nuevo destino de Thomás De Martis. El delantero marplatense, formado en las divisiones inferiores de Lanús, fue anunciado como nuevo jugador del Parma Calcio 1913, en lo que representa su primera experiencia en el fútbol europeo.

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De Martis llega al conjunto italiano a préstamo por un año. El acuerdo contempla la posibilidad de extender la cesión por otros 12 meses y una opción de compra, vinculada a determinados objetivos. El futbolista, nacido en Mar del Plata el 26 de junio de 2008, tiene 18 años.

El marplatense tuvo pocas oportunidades en la Primera de Lanús. Disputó siete partidos como profesional, ninguno como titular, y todavía no convirtió su primer gol. Sin embargo, su recorrido en las categorías juveniles y con la Selección Argentina Sub-17 despertó el interés del Parma.

Con el Granate, De Martis fue parte de los planteles que conquistaron la Copa Sudamericana 2025 y la Recopa Sudamericana 2026, mientras que con la Selección Argentina se consagró campeón del torneo de L'Alcúdia en 2025, competencia en la que terminó como máximo goleador de la Albiceleste.

Además, en diciembre de 2025 disputó el Mundial Sub-17, donde Argentina terminó como la mejor selección de su grupo y quedó eliminada en los 16avos de final tras caer por penales.

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Ahora, el delantero tendrá una nueva oportunidad para continuar su crecimiento en una de las principales ligas de Europa.

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