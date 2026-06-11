El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, a través de APreViDe, informó que el partido entre Kimberley y Alvarado, que se disputará este domingo 14 a las 14:30 en el Estadio José María Minella, por la fecha 13 del Torneo Federal A, contará con presencia de ambas parcialidades y un importante operativo de seguridad.

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El dispositivo contará con alrededor de 140 efectivos policiales, 18 agentes de seguridad privada, 18 empleados de Utedyc, tres ambulancias y servicio médico de emergencia. La apertura de puertas del estadio está prevista para las 12:30.

Desde APreViDe recomendaron asistir con antelación, portar entrada física y DNI, y respetar los controles de ingreso, donde se aplicará el derecho de admisión mediante dispositivos móviles.

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El público de Kimberley se ubicará en la cabecera Sur, con acceso por la Puerta N°1 peatonal en el sector cochera, sobre (Ortíz de Zárate y Av. de las Olimpíadas). En tanto, la parcialidad de Alvarado ocupará la cabecera Norte y la platea, ingresando por la rampa de Canosa.

Durante la jornada se implementarán cortes de tránsito en distintos puntos de la zona: Juan B. Justo y Canosa, Udine y Canosa, Canosa y 12 de Octubre, Olimpíadas y Hernandarias, De las Olimpíadas y Viña del Mar, Irala y Viña del Mar, Ortíz de Zárate y Viña del Mar y Olimpíadas y Ayolas.

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El organismo recordó que está prohibido el ingreso con indumentaria de otros clubes, papeles, pirotecnia o banderas que inciten a la violencia, así como el acceso de simpatizantes al campo de juego. Además, advirtió que quienes utilicen elementos pirotécnicos o generen incidentes serán identificados y sancionados conforme a la legislación vigente.

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En caso de no poder individualizar a los responsables, las sanciones podrían recaer sobre la parcialidad correspondiente en futuros encuentros.

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