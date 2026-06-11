La FIFA dio inicio al Mundial 2026 con una ceremonia inaugural en el Estadio Azteca, protagonizada por Shakira, ante más de 83.000 espectadores y como parte de un formato inédito con celebraciones en México, Estados Unidos y Canadá.

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El evento contó con la participación de artistas como J Balvin, Maná, Alejandro Fernández, Belinda, Burna Boy, Danny Ocean y Los Ángeles Azules, quienes desplegaron distintos estilos musicales ante el público.

En la previa, la ambientación musical incluyó temas de Soda Stereo y Amor prohibido de Selena Quintanilla, generando clima festivo en la antesala del espectáculo.

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La ceremonia tuvo una estética inspirada en tradiciones ancestrales, con una réplica gigante del trofeo en el centro del escenario y una bienvenida multilingüe: “Bienvenidos a México, al mundial de fútbol FIFA 2026”, frase replicada en distintos dialectos.

El show avanzó con presentaciones musicales encadenadas: Maná interpretó Oye mi amor, seguido por Danny Ocean con Partidazo y un segmento conjunto de Los Angeles Azules y Belinda. Luego, J Balvin y Ryan Castro aportaron un ritmo más urbano.

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El cierre estuvo a cargo de Shakira, quien interpretó Dai Dai junto a Burna Boy, la canción oficial del torneo, acompañada por una puesta coreográfica de estilo afrobeat.

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La inauguración continuará mañana en el SoFi Stadium, donde se presentarán Katy Perry, Anitta, LISA, Future, Rema y Tyla. En paralelo, Canadá tendrá su evento en el BMO Field con Michael Bublé y Alessia Cara.

Con información de Noticias Argentinas

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