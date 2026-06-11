El Mundial 2026 inicia oficialmente con una ceremonia de apertura que marcará un hito en la historia de la competencia. Por primera vez, la FIFA organizó tres actos inaugurales, uno en cada país anfitrión, y el primero tendrá lugar en el Estadio Azteca de Ciudad de México, en la previa del encuentro entre México y Sudáfrica.

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El espectáculo comenzará 90 minutos antes del partido inaugural y combinará música, tecnología y expresiones culturales mexicanas. Entre los artistas anunciados figuran Alejandro Fernández, Belinda, Danny Ocean, J Balvin, Lila Downs, Los Ángeles Azules, Maná y Tyla, quienes formarán parte de una puesta en escena especialmente diseñada para dar la bienvenida al certamen.

La jornada también tendrá un valor simbólico para el fútbol mundial, ya que el Estadio Azteca se convertirá en el primer escenario en albergar tres aperturas de una Copa del Mundo, tras haber sido sede de los comienzos de los torneos de 1970 y 1986.

La edición 2026 será la más grande de la historia, con 48 selecciones participantes, 104 partidos y sedes distribuidas entre México, Estados Unidos y Canadá. Las otras dos ceremonias inaugurales se desarrollarán el viernes 12 de junio en Toronto y Los Ángeles, antes de los respectivos debuts de Canadá y Estados Unidos.

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