La Selección Argentina recibió una noticia inesperada en la recta final de la preparación para el Mundial 2026. Nicolás Tagliafico sufrió un desgarro muscular y todo indica que no podrá estar disponible para el encuentro frente a Argelia, programado para el próximo 16 de junio, cuando el conjunto dirigido por Lionel Scaloni haga su presentación en la competencia.

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La lesión se produjo durante una de las últimas prácticas del seleccionado y los estudios médicos confirmaron la gravedad del problema muscular. Aunque el cuerpo técnico aguardará la evolución del futbolista, los tiempos de recuperación habituales para este tipo de lesiones hacen muy difícil su participación en el primer compromiso del torneo.

La posible ausencia de Tagliafico representa una baja sensible para Scaloni, ya que el defensor acumula experiencia en el Mundial de Qatar 2022, además de haber sido una pieza habitual en el lateral izquierdo durante gran parte del ciclo.

Ante este escenario, el entrenador deberá analizar alternativas para cubrir el puesto en el debut. Entre las opciones aparecen otros defensores del plantel que pueden desempeñarse por ese sector, mientras el cuerpo médico trabaja para que el jugador pueda reincorporarse en los encuentros posteriores de la fase de grupos.

La lesión llega en un momento delicado para la Albiceleste, que en las últimas semanas también debió monitorear diferentes molestias físicas dentro del plantel. A pesar del contratiempo, el objetivo es que Tagliafico pueda recuperarse a tiempo para volver a estar disponible durante el desarrollo del campeonato.

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