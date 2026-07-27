El taekwondista marplatense Tomás Maimone fue convocado por la Confederación Argentina de Taekwondo ITF para integrar la Selección Argentina que participará de una gira internacional por Asia, con competencias en China y Corea del Sur.

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Maimone, quien entrena en el Club River Plate de Mar del Plata bajo la dirección técnica de Alejandro Yapuncic, competirá el próximo 15 de agosto en un Open Internacional que se desarrollará en la ciudad china de Suzhou, donde se darán cita atletas de distintos países, con predominio de competidores asiáticos.

El certamen incluirá pruebas de formas y combate en categorías individuales, además de un desafío especial entre las selecciones de Argentina y China.

El marplatense llega a esta nueva convocatoria con una destacada trayectoria internacional. Formó parte de los Campeonatos Mundiales disputados en Argentina (2018), Países Bajos (2022) y Barcelona (2025), mientras que su mayor logro deportivo lo consiguió en 2023, cuando se consagró campeón y medalla de oro en los Juegos Mundiales de Seúl, Corea del Sur.

Además de competir al máximo nivel, Maimone desarrolla una intensa tarea como instructor de taekwondo, dictando clases para niños que se inician en la disciplina en los clubes Náutico y Talleres de Mar del Plata.

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Finalizada la competencia en China, la delegación argentina continuará su gira en Corea del Sur, donde participará de un torneo en el tradicional estadio Kukkiwon de Seúl, con la presencia de deportistas de las modalidades WT e ITF.

Sobre la convocatoria, su entrenador Alejandro Yapuncic destacó la importancia de esta experiencia internacional. "Esta gira por China y Corea le dará gran experiencia a Tomás, que se encuentra en lo más alto de su carrera y con ganas de seguir ganando", afirmó.

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