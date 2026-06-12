La Selección Argentina recibió una noticia que encendió las alarmas a pocos días de su debut mundialista ante Argelia. Nicolás Tagliafico se realizó estudios médicos que confirmaron una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, una situación que pone en duda su presencia en el estreno del equipo de Lionel Scaloni.

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El defensor arrastra molestias desde los últimos entrenamientos y no volvió a trabajar a la par de sus compañeros tras el amistoso frente a Honduras. Desde entonces realiza tareas diferenciadas mientras el cuerpo médico evalúa su evolución día a día.

Si bien en un primer momento se habló de una leve distensión muscular, las últimas evaluaciones indican que Tagliafico presenta un desgarro grado 1 en el sóleo izquierdo, una lesión que lo dejaría fuera de los primeros compromisos de la Copa del Mundo y genera incertidumbre sobre su recuperación definitiva durante el certamen.

En el cuerpo técnico argentino consideran al lateral como una pieza clave dentro del esquema de Scaloni y por eso no quieren arriesgarlo. La prioridad es que llegue en óptimas condiciones para los encuentros posteriores, con la expectativa de que pueda reaparecer en la segunda fecha del grupo.

Ante este escenario, el entrenador analiza distintas variantes para cubrir el sector izquierdo de la defensa. Entre las opciones aparecen Facundo Medina, Valentín Barco e incluso una posible modificación táctica para el debut ante Argelia.

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La situación de Tagliafico también influye en otra decisión importante que debe tomar Scaloni: la designación del jugador número 26 que reemplazará a Leonardo Balerdi. El propio entrenador había adelantado que se tomaría algunos días para definir esa cuestión.

Mientras tanto, la evolución del ex Independiente será seguida de cerca por todo el entorno albiceleste, que espera recuperar a uno de los futbolistas de mayor experiencia del plantel para el tramo decisivo del Mundial.

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