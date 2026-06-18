La selección de Suiza goleó 4-1 a Bosnia y Herzegovina por la segunda fecha del Grupo B del Mundial 2026, en un partido que definió con una ráfaga de goles en el tramo final.

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El equipo dirigido por Murat Yakin construyó una victoria contundente con tantos de Ruben Vargas, Granit Xhaka y un doblete de Johan Manzambi. Para el conjunto bosnio descontó el joven Ermin Mahmic.

El encuentro se mantuvo parejo durante gran parte del desarrollo, pero en los últimos 20 minutos Suiza marcó la diferencia con tres goles en apenas 16 minutos, mostrando contundencia y eficacia ofensiva.

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Con este resultado, el seleccionado suizo se posiciona como líder provisional del Grupo B, luego de no haber podido ganar en su debut, y dio un paso importante en sus aspiraciones de avanzar en el certamen.

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