A pocas horas de la final del Mundial 2026 ante España, Lionel Messi publicó un emotivo mensaje en sus redes sociales que conmovió a los hinchas argentinos.

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El capitán compartió una imagen junto a toda la delegación de la Selección y destacó el recorrido del grupo en esta Copa del Mundo.

“Lo más lindo de todos estos años nunca fueron solamente los títulos, sino todo el camino. Compartir el día a día con este grupo, competir juntos, levantarnos en los momentos difíciles y disfrutar cada paso”, escribió el rosarino en su cuenta de Instagram.

La publicación llega en la antesala de un partido muy especial para Messi, que podría disputar su última final mundialista. En ese contexto, el delantero también agradeció a quienes forman parte del seleccionado.

“Gracias a cada uno de mis compañeros, al cuerpo técnico y a todas las personas que trabajan todos los días para que esta Selección siga siendo una familia”, expresó.

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Lejos de cargar de dramatismo el encuentro, el capitán eligió poner el foco en el camino recorrido por el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

“Pase lo que pase mañana, este grupo ya escribió una historia que nunca vamos a olvidar y que nadie podrá borrar. ¡Vamos Argentina!”, concluyó.

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La publicación recibió miles de mensajes de apoyo por parte de los hinchas, que mezclaron ilusión y nostalgia ante la posibilidad de que este sea el último partido de Messi en una Copa del Mundo.

Además, varios integrantes del plantel compartieron la misma fotografía con mensajes de aliento de cara a la gran final frente a España.

Fuente: TN