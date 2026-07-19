La espera terminó. Hoy, domingo 19 de julio, la Selección Argentina disputará una nueva final de la Copa Mundial de la FIFA cuando enfrente a España en el partido que definirá al campeón de la edición 2026. El encuentro se jugará en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey, con capacidad para más de 82.000 espectadores, y comenzará a las 16:00 (hora de Argentina).

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El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo, luego de los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022. Además, tendrá la posibilidad de convertirse en la primera selección desde Brasil en 1962 en defender con éxito un campeonato mundial.

Del otro lado estará una España que intentará sumar su segunda estrella tras la conseguida en Sudáfrica 2010. El conjunto dirigido por Luis de la Fuente llega a la final como uno de los equipos de mejor rendimiento del torneo, respaldado por una generación de futbolistas que combina juventud, talento y experiencia.

Argentina alcanzó la definición luego de superar a Cabo Verde (3-2) en dieciseisavos de final, Egipto (3-2) en octavos, Suiza (3-1) en cuartos de final e Inglaterra (2-1) en semifinales. España, en tanto, dejó en el camino a Austria (3-0), Portugal (1-0), Bélgica (2-1) y Francia (2-0) para meterse en el encuentro decisivo.

La Albiceleste volverá a apoyarse en la experiencia de futbolistas como Lionel Messi, Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian Romero, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez, varios de ellos protagonistas de la conquista en Qatar 2022.

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España, por su parte, cuenta con un plantel de enorme jerarquía encabezado por Lamine Yamal, Pedri, Rodri, Nico Williams y Dani Olmo, futbolistas que fueron determinantes para que el seleccionado europeo alcanzara una nueva final del mundo.

En la previa del encuentro, Lionel Scaloni evitó confirmar la formación titular y explicó que aguardará hasta último momento para definir el equipo. El entrenador argentino aseguró que no hay futbolistas descartados por lesión, aunque reconoció que algunos llegan con diferentes cargas físicas y que la decisión final se tomará después del último entrenamiento. Además, destacó que Argentina y España son, a su entender, "los dos mejores equipos del torneo" y remarcó que será una final de máxima exigencia.

Del lado español, Luis de la Fuente también evitó revelar el once inicial, elogió el nivel de la Selección Argentina y descartó realizar una marca individual sobre Lionel Messi. El entrenador afirmó que su equipo buscará imponerse a través del funcionamiento colectivo y sostuvo que enfrentará a un rival que considera uno de los mejores del mundo.

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La expectativa es enorme en ambos países. Millones de personas seguirán la final desde distintos puntos del planeta y tanto en Argentina como en España se preparan operativos especiales de seguridad, transmisiones en pantallas gigantes y diversas actividades para acompañar el encuentro.

La final también marcará un hecho inédito: será la primera vez que Argentina y España definan una Copa del Mundo. El vigente campeón mundial y el actual campeón de Europa protagonizarán un duelo entre dos de las selecciones que mejor rendimiento mostraron a lo largo del torneo.

Otra de las grandes novedades será el espectáculo del entretiempo. Por primera vez en la historia de los Mundiales, la FIFA organizó un show musical inspirado en el formato del Super Bowl. El descanso tendrá una duración de 17 minutos, de los cuales 11 estarán destinados al espectáculo y los seis restantes al montaje y desmontaje del escenario, manteniendo el cronograma previsto para la reanudación del partido.

Con la ilusión de todo un país detrás, la Selección Argentina buscará volver a hacer historia y levantar una nueva Copa del Mundo. Del otro lado estará una España que intentará recuperar la cima del fútbol internacional, en una final que promete convertirse en uno de los grandes capítulos de la historia de los Mundiales.