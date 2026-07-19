El pilarense destacó el rendimiento del equipo en el circuito de Spa-Francorchamps. Valoró la largada, las maniobras de sobrepaso y el resultado conseguido con un auto que todavía muestra limitaciones.

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"Fue una buena carrera. Sumamos puntos viniendo desde atrás. Fue un buen fin de semana y es positivo lograrlo con un auto que está costando", analizó.

Colapinto explicó que perdió ritmo tras la parada en boxes durante el Virtual Safety Car. Además, señaló que el desgaste de los neumáticos medios complicó su rendimiento. Sin embargo, aseguró que volvió a ser competitivo cuando cambió a los compuestos duros.

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También resaltó una de las maniobras de la competencia. "Fueron lindos sobrepasos, como el de Nico Hülkenberg. Fue una linda maniobra", afirmó.

Terminada la carrera, el argentino cambió rápidamente el foco hacia el partido que paralizará al país. Con una sonrisa, dejó en claro qué espera del resto de la jornada.

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"Estoy contento por sumar, pero lo importante viene a la noche", dijo en referencia a la final que la Selección argentina disputará frente a España.

El momento también dejó lugar para el humor. Entre risas, Colapinto bromeó con un periodista español presente en la zona de entrevistas y desató las carcajadas de quienes lo rodeaban.

Tras el paso por Bélgica, la Fórmula 1 continuará el próximo fin de semana con el Gran Premio de Hungría. Allí, Colapinto buscará volver a sumar puntos para Alpine.

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Fuente: TN