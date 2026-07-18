En un encuentro repleto de emociones disputado este sábado en el Hard Rock Stadium de Miami, Inglaterra derrotó 6-4 a Francia y se adueñó del tercer puesto de la Copa del Mundo 2026. El duelo, que enfrentó a dos selecciones golpeadas por sus eliminaciones en semifinales, terminó convirtiéndose en uno de los partidos más entretenidos del torneo.

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El conjunto inglés tuvo un comienzo demoledor y llegó a sacar una amplia ventaja en el marcador gracias a una actuación sobresaliente de Bukayo Saka, figura del encuentro con un hat-trick. Declan Rice y Ezri Konsa también aportaron goles en un primer tiempo de dominio casi absoluto para los dirigidos por Thomas Tuchel.

Francia reaccionó con fuerza en el complemento. Kylian Mbappé lideró la remontada con un doblete y Bradley Barcola también se sumó al marcador, acercando a los franceses e instalando la incertidumbre en el cierre del partido. Sin embargo, un penal convertido por Saka terminó por sentenciar el resultado y asegurar el triunfo inglés.

Con esta victoria, Inglaterra cerró su participación en el Mundial con el tercer lugar del podio tras haber caído en semifinales frente a Argentina. Francia, que había sido eliminada por España, finalizó en la cuarta posición en el que además fue el último encuentro de Didier Deschamps como entrenador de la selección francesa.

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