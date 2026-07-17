Desde las 21:45 se medirá ante River Plate en el estadio Padre Ernesto Martearena de Salta, por los 16avos de final de la Copa Argentina, con el objetivo de dar el golpe y avanzar a los octavos del certamen.

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El encuentro marcará el inicio del segundo semestre para el conjunto dirigido por Israel Damonte, que aprovechó el extenso receso para renovar su plantel. Tras quedar eliminado en la fase de grupos del Torneo Apertura, Aldosivi comenzó una profunda reestructuración con la llegada de futbolistas de experiencia y jerarquía.

Entre las incorporaciones se destacan los defensores Leonardo Sigali, Elías López y Joaquín Pombo; los mediocampistas Lucas "Pata" Castro, Matías Godoy y Nicolás Linares; y los delanteros Juan Bautista Dadín y Andrés Chávez, varios de los cuales podrían tener su estreno oficial con la camiseta del "Tiburón".

Del otro lado estará River, uno de los grandes candidatos al título, que también iniciará oficialmente su segundo semestre. El equipo de Eduardo Coudet llega con refuerzos y algunas bajas importantes, entre ellas la ausencia del delantero Sebastián Driussi por lesión.

El antecedente más cercano entre ambos favorece al conjunto de Núñez, que el pasado 25 de abril se impuso por 3 - 1 en el estadio Monumental, por el Torneo Apertura. Ahora, Aldosivi buscará revancha en un escenario neutral y con el incentivo de seguir en carrera en la Copa Argentina.

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El ganador del encuentro se enfrentará en los octavos de final a Independiente Rivadavia de Mendoza.

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