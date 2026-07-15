La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 continúa generando repercusiones entre sus protagonistas. Tras el triunfo por 2-1 frente a Selección de Inglaterra, el defensor Lisandro Martínez expresó su orgullo y dejó un mensaje tanto deportivo como social.

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“Siento orgullo al vestir esta camiseta. No podíamos perder este partido”, afirmó el zaguero, quien disputó un encuentro intenso y fue amonestado antes de ser reemplazado en el segundo tiempo por Nicolás Otamendi.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni logró revertir el resultado tras comenzar en desventaja por el gol de Anthony Gordon. La reacción llegó con una destacada actuación de Lionel Messi, quien asistió en los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para sellar la remontada.

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Más allá del análisis futbolístico, Martínez se tomó un momento para enviar un mensaje a la sociedad en medio de la euforia: “Queremos enviar un mensaje de unión a todos los argentinos”, expresó.

En esa línea, el defensor también llamó a la prudencia de cara a los festejos masivos: “A los hinchas les pedimos que se cuiden mucho en los festejos”, concluyó.

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Con este resultado, Argentina accedió a una nueva final mundialista y buscará defender el título conseguido en 2022.

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