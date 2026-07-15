El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó el equipo titular para enfrentar a Inglaterra desde las 16:00 en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta por las semifinales del Mundial 2026, con la sorpresiva inclusión de Rodrigo De Paul en el banco de suplentes.

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La decisión marca un cambio táctico relevante en la estructura del equipo, con el ingreso de Giuliano Simeone en el mediocampo derecho, en una apuesta por mayor dinámica y despliegue físico.

La formación inicial estará integrada por Emiliano “Dibu” Martínez en el arco; Nahuel Molina, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico en defensa; Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández en el mediocampo; y Lionel Messi junto a Julián Álvarez en la delantera.

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En la conferencia de prensa previa, Scaloni explicó los fundamentos de su estrategia: “Nosotros intentaremos hacernos dueños de la pelota. Sufrimos cuando no la tenemos, por eso buscaremos tenerla lejos de nuestro arco”.

El entrenador también se refirió a la carga histórica del cruce ante Inglaterra y recordó el antecedente de México 1986: “El de México 1986 fue el partido más importante en la historia de los Mundiales. Quedó grabado en nuestros corazones”.

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La Selección argentina afronta el encuentro con un dato alentador: nunca perdió una semifinal en la historia de los Mundiales, con antecedentes en 1930, 1986, 1990, 2014 y la reciente en Qatar 2022 ante Croacia.

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