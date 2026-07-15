Desde las 16:00 el país se paralizará para disfrutar un nuevo cruce entre Argentina e Inglaterra, un clásico que tendrá una nueva edición en las semifinales del Mundial 2026. El ganador se enfrentará el domingo con España, que ayer venció a Francia 2-0, para ver quién es el campeón del mundo.

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Lionel Scaloni define los últimos detalles tácticos y la formación titular. Tras la última práctica en el predio Atlanta United Training Ground, el entrenador comenzó a delinear posibles modificaciones con el objetivo de neutralizar las fortalezas del conjunto británico dirigido por Thomas Tuchel.

La principal duda del cuerpo técnico se centra en el mediocampo, donde la titularidad de Rodrigo De Paul está bajo evaluación por desgaste físico e irregularidad en sus últimos rendimientos. En ese contexto, Scaloni probó distintas variantes para reemplazarlo.

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Entre las opciones aparecen Exequiel Palacios, para conformar un doble pivote junto a Leandro Paredes; Nicolás González, como alternativa por la banda izquierda; y Giuliano Simeone, en una apuesta más ofensiva por el sector derecho. El resto del mediocampo se completaría con Alexis Mac Allister y Enzo Fernández.

En defensa y ataque no se prevén grandes cambios. Si bien se evaluó la posibilidad de una línea de cinco con Nicolás Otamendi, el equipo mantendría la dupla central conformada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, con Nicolás Tagliafico por izquierda y la disputa entre Nahuel Molina y Gonzalo Montiel por el lateral derecho.

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En ofensiva, Lionel Messi liderará el ataque acompañado por Julián Alvarez, quien se perfila para imponerse sobre Lautaro Martínez. El arco continuará bajo la custodia de Emiliano Martínez.

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Durante la conferencia de prensa de ayer, Scaloni evitó confirmar la alineación y sostuvo el hermetismo habitual, aunque aseguró que el plantel llega en óptimas condiciones físicas tras el triunfo ante Suiza. Además, al referirse al contexto histórico del cruce, llamó a desdramatizar el partido y rindió homenaje a Diego Maradona por su actuación en México 1986.

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