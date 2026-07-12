Con la clasificación a las semifinales asegurada, la Selección argentina inició una nueva etapa de preparación con la mirada puesta en el duelo del próximo miércoles frente a Inglaterra. Luego de superar a Suiza por 3-1 en el tiempo suplementario, el cuerpo técnico encabezado por Lionel Scaloni puso en marcha un plan de trabajo enfocado principalmente en la recuperación física del plantel.

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La actividad continuará este domingo por la tarde en el Compass Minerals National Performance Center, el centro de entrenamiento del Sporting Kansas City, donde los futbolistas que acumularon mayor cantidad de minutos realizarán tareas regenerativas, mientras que el resto trabajará con mayor intensidad. El mismo esquema se repetirá el lunes y, una vez finalizada la práctica, la delegación viajará rumbo a Atlanta, sede de la semifinal.

La última jornada antes del partido será el martes, cuando el seleccionado complete su entrenamiento previo al compromiso. Como es habitual en este tipo de instancias, los primeros 15 minutos de la práctica estarán abiertos a la prensa y, previamente, tres futbolistas ofrecerán declaraciones en la zona mixta.

En las últimas horas, la principal atención estuvo centrada en el estado físico de Cristian "Cuti" Romero y Leandro Paredes, quienes finalizaron el encuentro ante Suiza con distintas molestias. El defensor dejó el campo de juego por calambres y fue reemplazado por Nicolás Otamendi, mientras que el mediocampista salió debido al desgaste físico y le dejó su lugar a José Manuel López.

Más allá de esas situaciones, en el cuerpo técnico predomina el optimismo y ambos futbolistas estarían en condiciones de estar disponibles para enfrentar a Inglaterra. El objetivo es administrar las cargas para evitar riesgos, especialmente después de una seguidilla de partidos de alta exigencia.

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Argentina llega a esta instancia tras disputar dos encuentros consecutivos que se extendieron hasta los 120 minutos, frente a Egipto y Suiza, además del intenso recorrido que comenzó con la eliminación de Cabo Verde en los octavos de final. Ese desgaste físico y emocional será uno de los principales desafíos que deberá gestionar Scaloni antes de definir la formación titular.

En la previa de un cruce con un fuerte componente histórico, Lionel Messi reconoció que será un partido especial y señaló que nunca le tocó enfrentar a Inglaterra con la Selección argentina. El encuentro se disputará el miércoles 15 de julio, desde las 15 (hora argentina), en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, y definirá uno de los finalistas del Mundial 2026.

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