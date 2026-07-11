Alvarado empató 0 a 0 frente a Santamarina de Tandil en el estadio General San Martín, por la 17ª y última fecha de la primera fase de la Zona 4 del Torneo Federal A.

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El conjunto marplatense llegó al compromiso con la clasificación asegurada y afrontó el partido con varias modificaciones en su formación. A pesar de esos cambios, generó las situaciones de mayor peligro en un encuentro que estuvo condicionado por el estado del campo de juego, afectado por la lluvia.

Santamarina intentó asumir el protagonismo durante varios pasajes del partido, aunque tuvo dificultades para generar juego en los últimos metros. Su aproximación más importante llegó sobre el cierre del primer tiempo, cuando una jugada iniciada por Devesa terminó con un remate desviado de Beloqui.

En el complemento, Alvarado dispuso de la ocasión más clara del encuentro, pero el arquero Uriel Moris respondió con una gran intervención para mantener el empate sin goles.

Con este resultado, el equipo marplatense cerró su participación en la primera fase del Torneo Federal A y ahora comenzará a preparar la próxima instancia del campeonato, a la que ya había asegurado su clasificación.

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Por su parte, Santamarina sumó un punto que será importante para la Reválida, la etapa en la que continuará su participación tras quedarse sin posibilidades de acceder a la Zona Campeonato.

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