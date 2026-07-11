La Selección Argentina afrontará hoy un compromiso decisivo frente a Suiza por los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026, en un encuentro que se disputará a las 22:00 en el Arrowhead Stadium de Kansas City, Estados Unidos, bajo la conducción técnica de Lionel Scaloni.

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El conjunto albiceleste buscará una victoria que le permita acceder a las semifinales y continuar en la defensa del título obtenido en Qatar 2022, sabiendo que el ganador de esta llave enfrentará en la próxima instancia al vencedor del cruce entre Inglaterra y Noruega.

En la previa del encuentro, Scaloni brindó una conferencia de prensa en la que adelantó que el equipo será “muy parecido al partido pasado”, aunque aclaró que “también podría haber algún cambio”. El entrenador valoró las variantes introducidas en los últimos partidos y explicó que “los cambios hechos fueron porque el equipo siempre puede mejorar”, destacando además el ingreso de Leandro Paredes y el regreso de Alexis Mac Allister al sector izquierdo.

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Sobre la posible formación, el técnico consideró que “repetir equipo no sería descabellado”. La principal incógnita se mantiene en la delantera: entre Lautaro Martínez y Julián Álvarez, el DT confirmó que “mañana juega uno”, aunque destacó que ambos “dieron un montón” y trabajan “a destajo” en la recuperación.

En cuanto al estado físico del plantel, Scaloni reconoció que al inicio la situación “pintaba más negra de lo que está ahora”, debido a las ausencias temporales de futbolistas importantes, lo que obligó a realizar distintos “retoques” en la estructura del equipo.

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Al analizar al rival, el entrenador advirtió que “no hay rival fácil” y definió a Suiza como “un muy buen equipo”, con experiencia y fortaleza física, que llega tras eliminar a Colombia. En esa línea, remarcó la necesidad de competir con máxima concentración para avanzar de ronda.

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