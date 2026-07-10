España y Bélgica se enfrentarán este viernes desde las 16 en el SoFi Stadium de Los Ángeles por los cuartos de final del Mundial 2026, en un duelo que definirá al último semifinalista del certamen. El vencedor se cruzará con Francia, que ya aseguró su lugar entre los cuatro mejores de la competencia.

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El equipo dirigido por Luis de la Fuente atraviesa un gran presente y llega con una marca destacada: aún no recibió goles en todo el torneo. En la fase anterior eliminó a Portugal por 1 a 0 gracias a un tanto de Mikel Merino y buscará extender su solidez defensiva con figuras como Unai Simón, Rodri y el joven Lamine Yamal. Además, Nico Williams está recuperado y podría regresar a la formación titular.

Del otro lado, Bélgica mostró una importante evolución en la fase eliminatoria. Luego de una discreta etapa de grupos, el conjunto conducido por Rudi García goleó 4 a 1 a Estados Unidos en octavos de final y llega con confianza para intentar dar el golpe. Kevin De Bruyne, Charles De Ketelaere y Romelu Lukaku aparecen como las principales cartas ofensivas del seleccionado belga.

El encuentro será arbitrado por el inglés Michael Oliver y definirá al rival de Francia en las semifinales de la Copa del Mundo, en un cruce que promete ser uno de los más atractivos de esta instancia del torneo.

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