Suiza se clasificó a los cuartos de final del Mundial 2026 al derrotar 4 a 3 por penales a Colombia, luego de igualar 0 a 0 tras los 120 minutos de juego, y será el próximo rival de la Selección argentina. El encuentro por un lugar en las semifinales se disputará el sábado a las 22:00.

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El partido fue muy parejo y ninguno de los dos equipos logró romper el cero durante el tiempo reglamentario ni en el suplementario, por lo que la clasificación se definió desde los doce pasos.

En la tanda de penales, el seleccionado europeo mostró mayor eficacia y se impuso por 4 a 3 para sellar su pase a la siguiente instancia del certamen.

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De esta manera, el equipo suizo enfrentará al conjunto dirigido por Lionel Scaloni, que horas antes protagonizó una histórica remontada frente a Egipto y ganó 3 a 2 para meterse entre los ocho mejores del Mundial.

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